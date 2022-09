Bochum-Coach Letsch: «Gibt leichtere Aufgaben in der Welt»

Bochum (dpa)

Mit ein wenig Ungeduld, aber selbstbewusst und zuversichtlich hat Thomas Letsch am Montag beim VfL Bochum sein erstes Amt als Bundesligatrainer angetreten. «Es wurde Zeit, dass es endlich losgeht. Ich habe mich schon länger mit der Mannschaft beschäftigt. Wir müssen alles dafür tun, den Verein in der Fußball-Bundesliga zu halten», sagte der neue Chefcoach des VfL Bochum, der am Nachmittag erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stand.

Von dpa