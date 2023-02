Bochum-Coach nach Serien-Ende: Wirft uns nicht um

Bochums Trainer Thomas Letsch hat sich nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga kämpferisch gezeigt. «Umwerfen tut es uns nicht», sagte der 54-Jährige. Von fünf Bundesliga-Heimspielen unter ihm hatte der VfL Bochum bisher fünf gewonnen. «Die Serie ist vorbei, also müssen wir halt auswärts eine starten», sagte Letsch.

Die nächste Gelegenheit dazu hat Bochum am kommenden Samstag beim SV Werder Bremen. Der bis dato letzte Auswärtssieg gelang Bochum am 12. November 2022 beim FC Augsburg. Gewinnt Hertha BSC an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund, würde Bochum sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.