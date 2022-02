Bochum fehlt mit Losilla «Herzstück der Mannschaft»

Bochum (dpa)

Ohne Kapitän Anthony Losilla muss Fußball-Bundesligist VfL Bochum am Freitagabend bei Hertha BSC antreten. Losilla hat sich ebenso wie Innenverteidiger Erhan Mašović, der zuletzt nicht mehr zur Stammformation zählte, mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Isolation. Bochums Trainer Thomas Reis sprach am Mittwoch davon, dass mit Losilla «das Herzstück der Mannschaft fehlt.» Wer den Kapitän im Mittelfeld ersetzten wird, ist offen. «Ich habe mehrere Pläne im Kopf», sagte Reis vor dem Gastspiel in Berlin, wo den Bochumern zuletzt im April 1991 ein Bundesliga-Sieg gelang.

Von dpa