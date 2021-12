Bochum mit Esser, Pantovic als Joker: FCA mit einer Änderung

Auch bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum 1:1 bei Hertha BSC nur einen Wechsel. So kommt Raphael Framberger neu in die Startelf. Mads Pedersen, den unter der Woche Knieprobleme geplagt hatten, bleibt vorerst draußen. Erstmals in den Profi-Kader berufen wurde der 18-Jährige Defensivmann Dikeni Salifou, der in der U19-Bundesliga für den FCA spielt. Die Augsburger hatten Revanche angekündigt für die bittere Niederlage im DFB-Pokal gegen den Ruhrpott-Club Ende Oktober.