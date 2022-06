Bochum testet gegen internationale Konkurrenz

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis trifft im Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz Bruneck auf zwei Serie-A-Clubs: am 13. Juli (17.30 Uhr) auf Aufsteiger US Lecce und am 16. Juli (16.30 Uhr) auf Spezia Calcio. Beide Spiele werden in Brixen ausgetragen. Die vorletzte Partie vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin (30. Juli) sieht am 21. Juli (18.00 Uhr) ein Duell mit dem spanischen Traditionsclub Athletic Bilbao vor. Gespielt wird in Gütersloh.