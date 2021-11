Bochum-Torwart Riemann angeschlagen: Einsatz offen

Bochum (dpa)

Bochums zuletzt so starker Torwart Manuel Riemann muss um seinen Einsatz beim nächsten Spiel des VfL in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg bangen. Der 33-Jährige, der am vergangenen Samstag mit überragenden Paraden großen Anteil am 2:1-Sieg des Aufsteigers gegen den SC Freiburg hatte, muss wegen muskulärer Probleme erneut mit dem Training aussetzen. Derzeit lasse sich «nicht absehen», ob Riemann am Samstag spielen könne, sagte Bochums Trainer Thomas Reis am Dienstag.

Von dpa