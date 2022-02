Bochum-Trainer: «Sind das gallische Dorf der Liga»

Bochum (dpa)

Thomas Reis vom VfL Bochum hat die deutliche 0:7-Niederlage im Bundesliga-Hinspiel gegen den FC Bayern München als förderliches Schlüsselerlebnis bezeichnet. «Es war die brutalste Klatsche in meiner Karriere. Wir haben schonungslos festgestellt: Wenn wir als Mannschaft weiter so die Ordnung verlieren, haben wir in der Bundesliga keine Chance», sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers der «Sport Bild» vor dem nächsten Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa