Bochum weist Berichte über Trennung von Trainer Reis zurück

Bochum (dpa)

Der schwach in die Saison gestartete Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Medienspekulationen über eine drohende Trennung von Trainer Thomas Reis zurückgewiesen. «Wir haben immer betont, dass wir mit ihm weiterarbeiten wollen. Das ist auch heute noch der Fall. Wir haben das Vertrauen in Thomas Reis», sagte der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis am Donnerstag.

Von dpa