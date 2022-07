Bochum will Vertrag mit Trainer Reis verlängern

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum geht zuversichtlich in die finalen Gespräche mit Trainer Thomas Reis über die Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrages. «Ich bin optimistisch, dass es klappt, aber Vollzug melden können wir noch nicht. Dass wir ihn langfristig an den Club binden möchten, ist ein offenes Geheimnis», sagte Vereinschef Hans-Peter Villis den «Ruhr Nachrichten» (Dienstag). Fußball-Lehrer Reis, der im September 2019 die Nachfolge von Robin Dutt angetreten hatte, führte den Revierclub 2021 in die Bundesliga und in der vergangenen Saison auf Rang 13.

Von dpa