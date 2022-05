Der VfL Bochum wird sein Sommertrainingslager erneut in der Ferienregion Kronplatz in Südtirol austragen.

Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, sind in der Zeit vom 10. bis zum 17. Juli zwei Testspiele geplant. Der Revierclub hatte sich schon im vergangenen Sommer in der Gemeinde Gais auf die Spielzeit vorbereitet.