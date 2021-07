Defensivspieler Herbert Bockhorn ist vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum abgereist. Der 26-Jährige sei gesundheitlich angeschlagen und habe die Saisonvorbereitung in Südtirol bereits am Dienstag beendet, um sich in Bochum weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Dies teilte der Club am Mittwoch mit.