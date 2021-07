Bochumer Holtkamp wechselt zum Bonner SC

Nachwuchsspieler Lars Holtkamp verlässt den VfL Bochum und wechselt in die Fußball-Regionalliga zum Bonner SC. Das teilte der Revierclub am Freitag mit. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison im DFB-Pokalspiel gegen den FV Engers erstmals für die VfL-Profis zum Einsatz kam, wurde bereits in der zurückliegenden Rückrunde zum Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen. Wie VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz erklärte, habe man sich für den Mittelfeldspieler eine Rückkauf-Option gesichert.