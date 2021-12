Bochumer Profi Stafylidis positiv auf Corona getestet

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum ist ohne Konstantinos Stafylidis in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gestartet. Wie der Tabellen-12. am Montag mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Abwehrspieler während der kurzen Winterpause in seiner griechischen Heimat positiv auf das Coronavirus getestet. Er muss zunächst in Griechenland bleiben. Eine Trainingsrückkehr ist frühestens Anfang Januar geplant. «Wir hoffen auf einen weiterhin milden Verlauf», hieß es in der Mitteilung.

Von dpa