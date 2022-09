Bochums Sportchef zu Reis: «Ergebnisse eine wichtige Zutat»

Bochum (dpa)

Sportchef Patrick Fabian gibt dem Bochumer Trainer Thomas Reis für den Fall einer VfL-Niederlage beim FC Schalke 04 keine klare Jobgarantie. «Wir bewegen uns im Leistungssport, da sind Ergebnisse eine wichtige Zutat», sagte Fabian den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Der 34-Jährige betonte vor der Bundesliga-Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aber auch: «Wir sind allerdings nicht so weit, ausschließlich davon irgendwelche Entscheidungen abhängig zu machen. Wir schauen uns an, wie die Leistung der Mannschaft unter der Woche und beim Spiel ist. Dann werden wir weitersehen.»

Von dpa