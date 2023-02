Bochums Stürmer Holtmann am Meniskus operiert

Der 27 Jahre alte Nationalspieler der Philippinen wurde am Donnerstag am Meniskus operiert. «Es ist keine schlimme Verletzung, es war ein kleiner Eingriff. Wir gehen davon aus, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen wird», sagte VfL-Coach Thomas Letsch am Donnerstag. Damit fällt Holtmann am Samstag gegen den SC Freiburg und am 25. Februar bei Werder Bremen aus.