Bodzeks Zukunft bei Fortuna Düsseldorf geklärt

Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist die Entscheidung über die sportliche Zukunft von Routinier Adam Bodzek gefallen. Demnach soll der 36 Jahre alte bisherige Kapitän des Profi-Teams in den kommenden beiden Jahren die Regionalliga-Mannschaft des Clubs als Führungsspieler verstärken. Darüber hinaus erhält der in Polen geborene Bodzek einen Anschlussvertrag für die Zeit nach der aktiven Karriere.

Bodzek gehört zu den prägenden Figuren der vergangenen Fortuna-Jahre und war maßgeblich an den Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 beteiligt. Insgesamt trug der Mittelfeldspieler in 298 Pflichtspielen das Düsseldorfer Trikot. «An ihm können sich unsere jungen Spieler orientieren, er wird für ihre Entwicklung sehr wertvoll sein. Und auch nach dem Ende der aktiven Karriere wird Adam der Fortuna in einer noch zu definierenden Rolle erhalten bleiben», sagte Sportvorstand Klaus Allofs.