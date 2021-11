Bombenentschärfung: A30 bei Bad Oeynhausen Sonntag gesperrt

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

Wegen der Entschärfung eines Bomben-Blindgängers wird die Autobahn 30 bei Bad Oeynhausen am Sonntag vorübergehend gesperrt. Wie die Autobahn-Gesellschaft Westfalen am Freitag mitteilte, muss die A30 zwischen den Anschlussstellen Gohfeld und Bad Oeynhausen Nord zeitweilig in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Vorarbeiten beginnen um 10.00 Uhr mit der Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hannover. Ab spätestens 13.00 Uhr sei auch die Gegenrichtung nicht mehr befahrbar, hieß es. Betroffen sei zudem die Zufahrt von der A2 aus Hannover kommend auf die A30 Richtung Osnabrück.

Von dpa