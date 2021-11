Bombenfund: 9000 Menschen müssen evakuiert werden

Heinsberg (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Heinsberg müssen am Samstag 9000 Menschen evakuiert werden. Bauarbeiter entdeckten die Bombe am Donnerstag an der Sportanlage «Im Klevchen». Im Radius von 1500 Meter müssten die Menschen am Samstag nun ihre Häuser verlassen und in zwei Turnhallen unterkommen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Freitag mit. Heinsberger, die sich aktuell in Corona-Quarantäne befänden, können in einer dritten Sporthalle unterkommen. Zudem soll ein Krankenhaus in der Nähe evakuiert werden: «Patienten, die sowieso bald nach Hause gekommen wären, werden entlassen. Die anderen Patienten müssen auf Krankenhäuser in der Umgebung verteilt werden», sagte die Sprecherin.

Von dpa