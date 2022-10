Bonner Gericht muss Prozess um Leiche im Wald neu verhandeln

Bonn (dpa/lnw)

Das Bonner Landgericht muss einen im vergangenen Jahr abgeschlossenen Prozess um den Tod eines in einem Waldstück gefundenen Mannes neu verhandeln. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil aus dem März 2021 wieder auf, bei dem ein Angeklagter zu sechseinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden war. Der Fall werde zu einer neuen Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen, erklärte der BGH in einem nun veröffentlichten Urteil.

Von dpa