Borussia Dortmund mit Verletzungssorgen

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund geht mit Personalsorgen ins Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Marco Rose muss in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) definitiv ohne die verletzten Mats Hummels, Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud und Donyell Malen auskommen. Auch bei Raphael Guerreiro «geht die Tendenz dahin, dass wir auf ihn verzichten müssen», sagte Rose am Donnerstag. Nico Schulz steht dagegen wieder zur Verfügung.

Von dpa