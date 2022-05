Borussia Dortmund stellt neues Trikot vor

Berlin (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sein neues Trikot für die kommende Saison vorgestellt. Das Design der neuen Shirts erinnert an das internationale Trikot aus der Saison 2012/13, als der BVB unter Trainer Jürgen Klopp in der Champions League bis ins Finale einzog, was dann aber mit 1:2 gegen den FC Bayern München verloren ging. Vier vertikale schwarze Streifen prägen die Vorderseite des gewohnt gelb gehaltenen Trikots. Beim Saisonfinale zu Hause an diesem Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) soll es erstmals den Fans präsentiert werden.

Von dpa