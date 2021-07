Borussia Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Talent Noß

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Conor Noß bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Der 20 Jahre alte Offensivspieler spielt seit seinem achten Lebensjahr bei Borussia und kam bereits zu 36 Einsätzen in der Regionalligamannschaft. Noß trainiert mittlerweile regelmäßig bei den Profis, wartet aber noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Bundesligateam. «Conor gehört zu unseren Talenten, in denen wir noch viel Potenzial sehen. Wir trauen ihm den nachhaltigen Sprung in den Profibereich zu», sagte Sportdirektor Max Eberl.