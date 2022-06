Bosbach schlug seiner Tochter eine Wohngemeinschaft vor

Bergisch Gladbach (dpa)

CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach ist mit der Idee zu einer Wohngemeinschaft bei seiner Tochter Caroline (32) nicht gerade auf offene Ohren gestoßen. Das erzählte der einstige Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Bergisch Gladbach. Die Idee habe er in seiner Zeit in Berlin gehabt. Seine Tochter zog damals zum Studieren in die Hauptstadt.

Von dpa