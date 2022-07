Brand beim Schrotthändler führt zu starker Rauchentwicklung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Schrotthaufen hat in Düsseldorf Feuer gefangen und zu dunklen Rauchschwaden über dem Stadtteil Oberbilk geführt. Die Ursache für den Brand am Mittwochnachmittag auf dem Gelände eines Schrotthändlers sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 60 Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten wurden am Abend abgeschlossen.

Von dpa