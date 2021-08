Brand in Alten- und Pflegeheim: Brandstiftung vermutet

Die Polizei geht nach einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) von Brandstiftung aus. Wie die Polizei mitteilte, wird ein 34-jähriger Bewohner verdächtigt, in der Nacht zu Dienstag das Feuer in seinem Zimmer gelegt zu haben. Es habe sich erheblicher Rauch entwickelt. Drei Menschen erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung, eine Person davon wurde mit Brandverletzungen in eine Fachklinik gebracht. Von den 54 Bewohnern hatten 23 zudem eine leichte Rauchgasvergiftung.