Ein Feuer in einer Fabrikhalle in Emsdetten hat nach Polizeiangaben vermutlich einen Millionenschaden verursacht.

Der Gebäude- und Sachschaden gehe in die Millionen, berichtete die Polizei am Montag. Die Halle soll in vollem Ausmaß gebrannt haben, das Feuer sei jedoch weitestgehend gelöscht, hieß es am Abend. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Es wurde niemand verletzt.