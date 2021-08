In einer Gießerei in Brühl im Rhein-Erft-Kreis hat flüssiges Eisen einen Brand ausgelöst. Das Eisen war auf Kabeltrassen gelaufen und hatte das Feuer im Untergeschoss der Gießerei ausgelöst, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Löscharbeiten am späten Donnerstagabend zogen sich der Feuerwehr zufolge über mehrere Stunden. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.