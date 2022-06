Brand in Haus in Viersen: Tote Person aus Wohnung geborgen

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Viersen ist eine Person tot aus einer Wohnung geborgen worden.

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Das Feuer sei am frühen Sonntagmorgen ungefähr gegen 1.00 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine Wohnung im Dachgeschoss in Flammen. Darin befand sich die tote Person. Deren Identität werde noch ermittelt, hieß es. Auch die Brandursache war noch unklar.