Brand in Hochhaus: Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Krefeld (dpa/lnw)

Nach dem Brand in einem Krefelder Mehrfamilienhaus mit 19 Verletzten gehen die Ermittler von fahrlässiger oder auch vorsätzlicher Brandstiftung aus. Experten könnten mittlerweile einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer ausschließen, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Nische im Hausflur in der sechsten Etage sollen zwei Kinderwagen, ein Einkaufstrolley und ein Kinderfahrrad in Brand geraten sein.

Von dpa