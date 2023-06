Brand in Krankenhaus mit vier Verletzten: Todesfall

Marl (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Marl im nördlichen Ruhrgebiet sind vier Menschen verletzt worden. Es handele sich um zwei Mitarbeitende der Klinik und zwei Patienten, bei denen Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestehe, berichtete eine Klinikumssprecherin am Freitag. Eine 90 Jahre alte Patientin verstarb nach ihrer Verlegung in ein Krankenhaus in Recklinghausen. Die Ursache dafür müsse noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen. Ob ein Zusammenhang mit dem Feuer und dem daher erforderlichen Transport in die Ausweichklinik bestehe oder es sich um einen natürlichen Tod handelte, sei offen.

