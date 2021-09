Brand in Lagerhalle: Hallenverkleidung fing Feuer

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Ludwigshafen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich um einen Betrieb, der mineralische Düngemittel herstellt. Der Schaden belaufe sich auf mindestens eine Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmittag.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr aus der Nacht zum Donnerstag zufolge sollen Teile der Hallenverkleidung, die unter anderem aus Kunststoffen, Gummi und Holz bestehen, Feuer gefangen haben. Über die Brandursache ist vorerst nichts bekannt. Die Nachlöscharbeiten an dem rund 20 Meter hohen Gebäude dauerten am Mittag an.

Gegen 21.45 Uhr am Mittwochabend, etwa drei Stunden nachdem die Feuerwehr alarmiert wurde, hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Wegen des starken Rauchs untersuchte die Feuerwehr das Gebiet rund um die Brandstelle. Die Feuerwehr empfahl den Anwohnern zunächst, Fenster und Türen wegen Geruchsbelästigungen geschlossen zu halten.

Messungen ergaben jedoch keine Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung, weswegen die Empfehlung mittlerweile aufgehoben wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.