Brand in Möbellager: Kein Hinweis auf gefährliche Stoffe

Rietberg (dpa/lnw)

Nach einem Brand in der Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebs in Rietberg gibt es bisher keine Hinweise auf ausgetretene gefährliche Substanzen. Eine Polizeisprecherin des Kreises Gütersloh sagte am Donnerstag, das Landesumweltamt habe im weiteren Umkreis Proben genommen. Es seien nach derzeitigem Stand keine gesundheitsgefährdenden Stoffe nachgewiesen worden. Es war bei dem Feuer am Dienstag zu starker Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Von dpa