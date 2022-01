In Bottrop hat eine etwa 100 Quadratmeter große Werkstatthalle gebrannt.

Verletzt wurde bei dem Feuer am späten Montagabend niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. Zur Zeit des Brandes hätten sich in der Halle, die zu einer Autowerkstatt gehört, keine Menschen aufgehalten. Die Feuerwehr war demnach über mehrere Stunden im Einsatz. Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.