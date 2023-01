Brand in Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung

Beim Brand in einer Wohneinrichtung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) sind sechs Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag im Erdgeschoss der betreuten Wohngemeinschaft für Erwachsene mit geistiger Behinderung aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelt es sich bei den Verletzten um fünf Mitarbeiter und einen 54-jährigen Bewohner. Sie kamen in Krankenhäuser. Da das Erdgeschoss nach Angaben der Polizei unbewohnbar ist, wurden die Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.