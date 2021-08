Brand in Wohnhaus: Nachbarn retten zwei Bewohner

Bei einem Hausbrand in Mönchengladbach haben beherzte Nachbarn zwei Bewohner mit Leitern aus dem Obergeschoss gerettet. Als die Feuerwehr kam, stand das Haus bereits voll in Flammen, eine Rettung wäre zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner blieben nach dem Feuer am Donnerstagnachmittag unverletzt. Der Hund wird nach dem Brand vermisst. Das Haus wurde völlig zerstört. Lediglich die Garage auf der Rückseite des Gebäudes konnte erhalten werden.