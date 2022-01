Brand mit zwei Todesopfern durch Bewohner verursacht

Hagen (dpa)

Elf Tage nach dem schweren Brand in einem Mehrparteienhaus in Hagen sind die Ermittlungen zur Ursache des tödlichen Feuers abgeschlossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Brand durch den 61 Jahre alten Hausbewohner verursacht worden, der wie eine 56-jährige Frau dabei ums Leben kam. Brandsachverständige hätten festgestellt, dass der 61-jährige während der unsachgemäßen Nutzung eines Sauerstoffgerätes eine Zigarette rauchen wollte.

Von dpa