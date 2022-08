Brandserie in Monheim: Polizei sucht Brandstifter

Monheim (dpa/lnw)

Die Serie von Bränden in Monheim hat sich am vergangenen Wochenende mit drei Brandstiftungen an Autos fortgesetzt. Inzwischen hat die Polizei eine Beschreibung des mutmaßlichen Brandstifters. Es könnte sich um einen bis 20 Jahre alten Mann mit kurzen, blonden Haaren handeln, teilten die Beamten am Montag mit.

Von dpa