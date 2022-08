Brandstiftung in Pizzeria: Polizei sucht nach Täter

Eschweiler (dpa/lnw)

Nach einem Brandanschlag auf eine Pizzeria in Eschweiler bei Aachen sucht die Polizei mit Fotos aus einer Videokamera nach dem Täter. Der noch unbekannte Mann habe sich mitten in der Nacht gewaltsam Zutritt zu der kameraüberwachten Pizzeria verschafft, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag mit. Die Ermittler werteten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Von dpa