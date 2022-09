Braut türmt bei Anprobe mit Hochzeitskleid: Festnahme

Duisburg (dpa/lnw)

Eine junge Frau (26) hat versucht, während der Anprobe eines Hochzeitskleides damit aus einem Brautmodengeschäft im Duisburger Stadtteil Marxloh zu türmen. Nachdem sie mit einem eigens für sie angefertigten Brautkleid nicht zufrieden gewesen sei, habe ihr der Inhaber des Geschäfts in der für viele Brautmodenläden bekannten Kaiser-Wilhelm-Straße am Dienstag ein anderes angeboten. Als sie dieses gerade anprobiert habe, sei sie damit aus dem Laden gerannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa