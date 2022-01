Bremse und Gas verwechselt: Auto kracht in Hauswand

Weil sie beim Ausparken Gas- und Bremspedal verwechselte, hat eine 75-Jährige in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) mit ihrem Auto ein Loch in eine Hauswand gerammt.

Das daraufhin einsturzgefährdete Gebäude musste von der Feuerwehr abgestützt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montag war die Frau unverletzt geblieben. Nach eigenen Angaben hatte sie beim Ausparken ihres Autos die Pedale verwechselt und war mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren und seitlich gegen die Hauswand geprallt. Fotos zeigen ein klaffendes Loch und Risse quer über die gesamte Höhe des Gebäudes. Die Schadenshöhe am Haus werde auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte den Führerschein der 75-Jährigen sicher und leitete ein Strafverfahren ein.