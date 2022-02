Brennender Kleintransporter: Wohncontainerpark evakuiert

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein Wohncontainerpark ist in Mönchengladbach evakuiert worden, weil ein Kleintransporter brannte. Aus bislang unbekannten Gründen sei das Fahrzeug am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen drohten auf einen angrenzenden Wohncontainerpark überzugreifen, in dem sich etwa 40 Bauarbeiter befanden. Zudem sei brennender Kraftstoff ausgelaufen, der unter die Container gelaufen sei und zu entzünden drohte. Die Bauarbeiter wurden evakuiert - das Feuer wurde rechtzeitig gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Von dpa