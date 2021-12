Bürgerinitiativen fordern Aus für Uranfabriken

Lingen/Gronau (dpa)

Drei Jahre nach einem Brand in der Lingener Brennelementefabrik hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) die sofortige Stilllegung der Anlage gefordert. Im neuen Ampel-Koalitionsvertrag werde die Lingener Brennelementefabrik und die Urananreicherungsanlage im benachbarten münsterländischen Gronau mit keinem Wort erwähnt, hieß es in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Von dpa