Büsing bekommt Mara-Cassens-Preis 2022 für «Nordstadt»

Hamburg (dpa)

Die Bochumer Autorin Annika Büsing wird für ihren Debütroman «Nordstadt» mit dem Mara-Cassens-Preis 2022 des Literaturhauses Hamburg ausgezeichnet. In dem Buch geht es um ein Mädchen, das Tod, Gewalt und Vergewaltigung erlebt und im Schwimmen einen Ausweg und die Liebe findet. ««Nordstadt» ist genaue Milieustudie und ergreifende Liebesgeschichte zugleich - auf gerade einmal 123 Seiten», teilte das Literaturhaus am Dienstag in Hamburg mit. Büsing schaffe es schon auf der ersten Seite, mit wenigen Worten eine ungemein dichte Atmosphäre zu erzeugen, begründete zudem die Jury ihre Entscheidung.

Von dpa