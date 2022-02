Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen IS-Unterstützer an

Karlsruhe (dpa)

Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf erhoben. Der Deutsche soll ein IS-Mitglied in einem westafrikanischen Land mit Geld und Propagandamaterial versorgt haben, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Montag in Karlsruhe mit.

Von dpa