Bundesliga-Auftakt mit Klassiker: 23 000 im Borussia-Park

Mit dem Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird an diesem Freitag die 59. Saison der Fußball-Bundesliga eröffnet. Dabei tritt der Rekordmeister beim alten Rivalen im Borussia-Park an (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). Die beiden Teams treffen insgesamt zum sechsten Mal in der Bundesliga-Geschichte am ersten Spieltag aufeinander, erstmals aber im Borussia-Park. Die bisherigen zwei Auftakt-Heimspiele fanden noch auf dem Bökelberg statt (2001 und 2002).

Dabei richten sich die Blicke vor allem auf die beiden neuen Trainer beider Teams. Für Julian Nagelsmann ist es das erste Pflichtspiel mit den Bayern, Gladbachs Coach Adi Hütter hat mit seiner Mannschaft bereits das Pokalspiel in Kaiserslautern mit 1:0 gewonnen. Im Borussia-Park werden 23 000 Zuschauer erwartet.