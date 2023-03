Bundesligist Düren stellt Trainer Murczkiewicz frei

Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat seinen Trainer Rafał Murczkiewicz mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, reagierte «das Management damit auf ein angespanntes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer». «Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass es angesichts der anspruchsvollen Aufgaben, die in der Liga vor dem Team liegen, die bessere Lösung ist, das zunehmend belastete Verhältnis aufzulösen», wurde Geschäftsführer Benjamin Kaulen zitiert.

Nach der 1:3-Niederlage im Pokalfinale am vergangenen Sonntag gegen Berlin seien «bereits bestehende interne Spannungen zutage getreten und noch verstärkt worden». «Dieser Schritt fällt uns schwer und ist für uns unüblich. Aber wir müssen an das große Ganze denken», kommentierte Kaulen die Trennung von Murczkiewicz, der 2020 Cheftrainer in Düren geworden war. Laut Verein soll «soll möglichst schnell» eine Interimslösung gefunden werden. Bereits am Freitagabend steht das Heimspiel gegen Meister und Pokalsieger Berlin Recycling Volleys an.