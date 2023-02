Bundespolizei fasst zwei mutmaßliche Drogenschmuggler

Rheine (dpa)

Die Bundespolizei hat zwei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen. Die niedersächsischen Beamten griffen die zwei Männer am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle an der Grenze zu den Niederlanden auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach sitzen sie inzwischen in Untersuchungshaft.

Von dpa