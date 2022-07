Bundespräsident gratuliert Brand zum 70. Geburtstag

Berlin (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Heiner Brand in einer Grußbotschaft zu dessen 70. Geburtstag als Vorbild im Sport und in der Gesellschaft gewürdigt. «Nur wenige Menschen haben den deutschen Handball so stark geprägt wie Sie. Mit Ihrem Führungsstil und Ihrer Spielphilosophie haben Sie die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der ganzen Welt zu einem herausragenden Botschafter unseres Landes gemacht», schrieb Steinmeier am Montag an den Jubilar.

Von dpa