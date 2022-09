Bunt und rund: Kürbisse werden reif - und zu Figuren gelegt

Mechernich (dpa/lnw)

Im Gemüsebeet wird es bunt, die ersten Kürbisse sind reif. Die Anbaufläche der schweren Früchte ist in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen deutlich größer geworden. In den fünf Jahren bis 2020 habe die Fläche für Speisekürbisse von 710 Hektar auf 826 Hektar zugelegt, teilte der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn mit. Die wichtigste Sorte ist der orangefarbene Hokkaido, der nicht geschält werden muss, weil die Schale beim Garen weich wird und mitgegessen werden kann.

Von dpa