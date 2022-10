Bus legt Vollbremsung vor Radler hin: Elf Verletzte

Krefeld (dpa/lnw)

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer in Krefeld sind am Mittwoch elf Menschen verletzt worden - neben dem Radler auch zehn Fahrgäste. Der Busfahrer hatte vor dem die Busspur kreuzenden Rad eine Vollbremsung hingelegt, wie die Polizei mitteilte. Dabei fielen in dem zur Mittagszeit gut besetzten Bus stehende Passagiere hin. Sieben von ihnen mussten ins Krankenhaus, zwei davon wurden zur Behandlung auf Station behalten.

Von dpa